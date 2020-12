Goed onderwijs zet niet het kind, maar de leraar centraal

Amsterdam

Ga eens twee uur om tafel met Eva Naaijkens en Martin Bootsma. Vraag ze hoe het onderwijs in Nederland eruitziet. Ze zullen haarfijn uitleggen wat er allemaal mis is.

‘Zes van de tien scholen hebben geen visie’, zegt Naaijkens.

‘Scholen lopen te veel achter hypes aan’, zegt Naaijkens.

Toch hebben ze geen somber verhaal te vertellen, want ze komen met een oplossing. En die oplossing lijkt op de Alan Turingschool in Amsterdam, waar ze sinds vier jaar samen de scepter zwaaien, goed te werken. De werkdruk daalde, evenals het ziekteverzuim. Ouders zijn buitengewoon tevreden over de basisschool in de wijk Wittenburg, die niet als makkelijk bekendstaat. Geïnteresseerden uit het onderwijs komen van heinde en ve..

