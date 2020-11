Petitie gestart tegen doodschieten edelhert. ‘Het dier is een visitekaartje voor Drenthe’

De provincie Drenthe zou trots moeten zijn dat er een edelhert leeft, vindt Mark Tuit, directeur van IVN in regio Noord. Hij is daarom een petitie begonnen tegen het doodschieten van het dier.

Assen

Anderhalve week geleden meldde RTV Drenthe dat er al twee jaar een edelhert in Drenthe leeft, vrijwel onopgemerkt. ‘Ik vond dat een heel mooi bericht, tot ik bij de laatste alinea aankwam. Daar stond heel koel en kil dat de provincie Drenthe het dier zou afschieten’, vertelt Mark Tuit, directeur regio noord van IVN Natuureducatie. Drenthe heeft een ‘nulstand’ voor edelherten, wat betekent dat edelherten er niet gewenst zijn. ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat we ecoducten aanleggen en dat we dan een dier doodschieten omdat hij er gebruik van maakt’, zegt Tuit. ‘Het is een visitekaartje voor de provincie dat hier een imposant dier, ‘de koning van het woud’, komt rondkijken en al twee jaar blijft. Daarmee zegt hij: het bevalt me hier wel.’

T..

