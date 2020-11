Eerste wisent draagt slimme halsband

Wageningen

Het is de eerste gps-halsband die stevig genoeg is en heel blijft wanneer het grote dier tegen bomen schuurt. De halsband geeft inzicht in het gedrag van de bizon in het Kraansvlak, dat onderdeel is van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in Noord-Holland. Een van de vrouwtjes van de kudde heeft de halsband gekregen, in navolging van andere dieren in het natuurgebied.

‘Wisenten, runderen en paarden hebben een bepalende rol in het ecosysteem en daarom is het essentieel om kennis te blijven opbouwen over hoe zij de duinen gebruiken. Het dynamische karakter van de duinen, in het licht van klimaatverandering, maakt dit een belangrijk onderzoeksthema voor de lange termijn', zegt Esther Rodriguez van PWN.