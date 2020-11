Winkels eerder dicht door grote drukte

De winkels in Eindhoven en Dordrecht zijn zaterdagmiddag op last van de gemeente eerder dichtgegaan vanwege te grote drukte. Eerder had Rotterdam al besloten dat winkeliers om 17.00 uur hun deuren moesten sluiten en geen klanten meer binnen mochten laten. Vanaf 18.00 uur moesten ze volledig op slot zijn.

Rotterdam

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht vaardigde een noodverordening uit. Winkeliers kregen te horen dat ze vanaf 15.30 uur geen nieuwe klanten meer binnen mochten laten en om 16.00 uur helemaal gesloten dienden te zijn. Ook riep hij het winkelend publiek via Twitter op niet meer naar de binnenstad te komen.

Ook in Eindhoven moesten zaterdag alle winkels om 16.00 uur dicht vanwege te grote drukte in het centrum. Sinds 15.00 uur mochten ondernemers geen nieuwe klanten meer binnenlaten. ‘Door de drukte kunnen mensen geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Daarmee komt de volksgezondheid in het gedrang en daarom moeten we de winkels sluiten', zei een woordvoerder van de gemeente Eindhoven.

In Rotterdam werd het ook te druk, meldde de veiligheidsregio. Die riep mensen op niet langer naar het centrum van de stad, Alexandrium en het Zuidplein te komen. Om te voorkomen dat het publiek naar het centrum kwam, werd de toegang beperkt.

De gemeente Amsterdam meldde zaterdag dat het rond 13.30 uur te druk was in het winkelgebied in de binnenstad. Daarom gold daar net als vrijdag eenrichtingsverkeer voor voetgangers in de Kalverstraat en op de Nieuwendijk.

Het Designer Outlet in Roermond sloot zaterdagmiddag ook de deuren vanwege enorme drukte, aldus 1Limburg. Bezoekers stonden vervolgens in lange rijen te wachten voor de toegangspoorten tot ze mogelijk alsnog naar binnen konden.