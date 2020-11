Boer Ad wil het geluid van windmolens niet meer horen: ‘Vroeger was dit een lekker plekkie’

Naast de boerderij van Ad Haverkamp in Middenmeer werd het grootste windmolenpark van Nederland gebouwd. ‘Wij hebben altijd de radio aan tegen de geluidsoverlast.’ Het RIVM doet sinds kort onderzoek naar geluidsoverlast door windmolens. Akkerbouwer Ad Haverkamp weet wat die kan betekenen.

Ad Haverkamp, akkerbouwer in de kop van Noord-Holland. Hij heeft last van de batterij aan windmolens die dicht op zijn erf staan.

Middenmeer

Zwoep, zwoep, zwoep. Al vanaf de oprit van de boerderij van Ad Haverkamp (51) en zijn gezin in Middenmeer zijn de windmolens te horen. Elke paar seconden, als de rotorbladen de mast van de windmolen passeren tijdens het draaien, klapt de wind en is het zwoep-geluid te horen. Daarnaast maken de windmolens een constante ruistoon. ‘Het is nooit meer stil op mijn boerderij’, verzucht Haverkamp.

Geluidsoverlast door windmolens dringt zich de laatste tijd op als een belangrijk probleem. Waar bij alle plannen voor windmolens op land voorheen vooral aandacht was voor ‘horizonvervuiling’ vanwege de grote masten, wijzen tegenstanders steeds nadrukkelijker op geluidshinder. In rechtszaken tegen plaatsing, zoals bij een groot windpark in Dr..

