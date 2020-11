Wat zijn onze sterke en zwakke punten in handelscontacten? ‘Je gelijk willen halen is typisch Nederlands’

Bij de samenwerking met zakenpartners in het buitenland kunnen cultuurverschillen een goede communicatie in de weg zitten.

Apeldoorn

De Nederlandse handelsgeest heeft bedrijven en organisaties uit de polder letterlijk en figuurlijk ver gebracht. Internationale handel brengt veel geld in het laatje. Maar door cultuurverschillen te negeren, kunnen mooie plannen op een mislukking uitdraaien, zag Esther Janssen in haar werk. Voor haar boek Zakendoen van hier tot Tokio putte zij uit dertig jaar ervaring met werken in verre oorden. Ook heeft ze een tijd in China gewoond.

Geeft u eens een top drie van meest gemaakte fouten.

Doorgaans gaat een Nederlander ervan uit controle te hebben over zijn omgeving. In andere landen is dat doorgaans precies andersom. Daar denkt men: als gewone sterveling heb ik weinig invloed op wat er om mij heen gebeurt.

Een andere aanname van Ned..

