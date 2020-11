Mensen met tijdelijk werk overlijden eerder

Dat blijkt uit onderzoek van Rebeka Balogh (Vrije Universiteit Brussel) onder 1,4 miljoen Belgen. Balogh keek naar werkende mensen die in 2001 tussen de 30 en 59 jaar oud waren. Ze koppelde gegevens van een volkstelling uit 2001 met andere informatie over sterfte. Volgens Balogh is haar onderzoek ‘het eerste dat betrouwbare uitspraken kan doen over de sterfteverschillen tussen werknemers met heel specifieke arbeidscontracten, zoals contracten van bepaalde duur, seizoenarbeiders en uitzendkrachten’.

Wat blijkt? Mannen die veelal als seizoensarbeider of op uitzendbasis werkten, sterven eerder dan mannen met een vast contract. Dat blijft staan als de mannen voor de rest ‘vergelijkbaar’ zijn – zoals dezelfde ople..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .