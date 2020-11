Crowdfunding voor gezinshereniging

Amsterdam

Zolang de rest van het gezin nog ver weg is en gevaar loopt, is het voor vluchtelingen onmogelijk om hier een nieuw leven op te bouwen, stelt de organisatie. ‘Het gemis van hun gezin en de angst om hun veiligheid houdt vluchtelingen elk moment van de dag in de greep. Veel ouders zien hun kinderen niet opgroeien en willen niets liever dan hen zo snel mogelijk in de armen sluiten', zegt directeur Abdeluheb Choho.

VluchtelingenWerk begeleidt ongeveer 6000 aanvragen voor gezinsherenigingen per jaar. De meeste vluchtelingen komen uit Eritrea, Jemen en Syrië. Als de aanvraag is goedgekeurd dan vormen de reiskosten vaak nog een laatste obstakel. De reiskosten van een gezin met drie kinderen bedragen gemiddeld 1200 euro.