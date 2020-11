Ambtenaren van de Belastingdienst stelden in 2016 voor om mensen die 3000 euro of meer aan kinderopvangtoeslag terug moesten betalen, zonder verder onderzoek het etiket ‘opzet/grove schuld’ op te plakken. Zij verloren het recht op een betalingsregeling of schuldhulpverlening bij de gemeente. Dat blijkt uit een memo dat deze week opdook en dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen naar de Tweede Kamer stuurde. <

Kabinet gaat kennis uit Nederland beschermen

Het kabinet wil voorkomen dat andere landen ‘met onze kennis aan de haal gaan’ en daardoor mogelijk Nederlandse belangen schaden. Daarom neemt het maatregelen zodat het Nederlands onderzoek dat andere landen economische of militaire voordelen kan geven beter i..

