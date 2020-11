Winkels dicht wegens drukte

Het is vrijdagavond zo druk geworden in het centrum van Rotterdam dat burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft besloten voortijdig alle winkels te sluiten. Volgens de gemeente is dit in overleg met de winkeliers gegaan. Het was ‘onoverzichtelijk en dramatisch druk’ in het centrum, aldus de Rotterdamse burgemeester. ‘Oproepen om niet naar de stad te komen hebben niet geholpen. Verkeersregulatie heeft ook niet geholpen', citeert de NOS hem.

2020-11-27 16:09:37 ROTTERDAM - Consumenten in de Koopgoot. De gemeente heeft matrixborden geplaatst om mensen erop te wijzen dat ze drukte moeten vermijden. Het is met het oog op het coronavirus te druk in het centrum. ANP PIETER STAM DE JONGE (beeld anp / Pieter Stam de Jonge)