Wat kun je doen tegen zwangerschapsdiscriminatie? ‘Op een rechtszaak zat ik niet te wachten’

Utrecht

Een promotie die om vage redenen niet doorgaat. Een tijdelijk contract dat tegen de verwachting in niet verlengd wordt. Op je werk moeten kolven in een schoonmaakhok. Je kunt het zo gek niet bedenken of het overkomt vrouwen op de Nederlandse werkvloer. Puur omdat ze zwanger of net moeder geworden zijn. De afgelopen acht jaar veranderde daar vrijwel niets in, blijkt uit deze week gepresenteerd onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens (CvdRvdM) onder 1150 vrouwen. Van hen maakte 43 procent afgelopen vier jaar een of meerdere situaties van zwangerschapsdiscriminatie mee. Schokkend, vindt college-voorzitter Adriana van Dooijeweert. Een zwangere werkneemster levert de werkgever al gauw een bezettingsprobleem op, maar daar ..

