Kunst gaat logeren in Schiedam

Schiedam

Telkens krijgen vier mensen een week lang een van de kunstwerken in huis, daarna gaan ze weer voor een week naar vier anderen. Voor de logeerpartij krijgen de deelnemers een dagboek, waarin ze kunnen schrijven over hun ervaringen met de ‘gast'.

Het initiatief, met de titel ‘Kunstlogé, uit het museum, in je huis', is genomen omdat de gemeente het museumgebouw renoveert. ‘Onze kunst is van alle Schiedammers. Omdat je het werk nu niet kunt zien, komen we op deze manier naar je toe. We hopen dat de Kunstlogés bij allerlei soorten mensen in huis komen. Ook bij Schiedammers die niet zo snel over de drempel van het museum stappen', zegt stadsprogrammeur Dorien Theuns. <