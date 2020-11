Huis- en tandartsen kritisch over wet

Den Haag

Een nieuwe wet die fraude in de zorg moet tegengaan is voor veel kleine zorgorganisaties onuitvoerbaar. De nieuwe regeling brengt ‘zware administratieve en financiële lasten' met zich mee. Dat schrijven huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten in een brief aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). De organisaties voorzien dat de extra kosten in totaal meer dan 100 miljoen euro bedragen. Volgens de regeling moeten alle zorgverleners onder meer een accountantsverklaring, een jaarrekening, een bestuursverslag en een ingevulde vragenlijst aanleveren. <