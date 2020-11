René Paas: ‘Geld voor het noorden is cruciaal voor het klimaat’

Groningen

Bent u tevreden of had u meer gewild?

‘Meer is altijd beter, maar we zijn tevreden met deze uitkomst. Als noordelijke provincies hebben we hiervoor maandenlang gesprekken gevoerd met Brussel en Den Haag. Een deel van het geld komt uit een fonds om economisch zwakkere regio’s een impuls te geven. Het grootste deel komt uit een fonds voor regio’s waar veel sociaal-economische ellende ontstaat door het stoppen met fossiele energie. Zij kunnen met hulp van dit fonds overstappen op duurzame energie. In Nederland gaat het dan toch vooral om Groningen.’

PvdA-Kamerlid William Moorlag vindt het veel te weinig.

‘Dat heb ik ook gehoord. Maar ik ben blij dat het grootste gedeelte van het Europese geld om in Nederland over te stappen op duurzam..

