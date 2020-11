Veteranen krijgen laatste rustplaats ‘onder kameraden’ in Loenen

Bezoekers van de nieuwe Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen passeren bij de ingang een immense spiegel met de tekst: ‘Zo zien mensen eruit die in vrede leven’. Een moment van bezinning, zegt Seger baron Van Voorst tot Voorst, voorzitter van de bijzondere begraafplaats.

Koning Willem-Alexander op de Nationale Veteranenbegraafplaats in Loenen.

Loenen

Op een open plek in het bos bij Loenen heerst een serene stilte. Daar, pal naast Ereveld Loenen, heeft koning Willem-Alexander donderdagmiddag de nieuwe Nationale Veteranenbegraafplaats geopend. Dodenakker voor 900 veteranen. ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend.’

Een herfstzonnetje werpt wat zwakke stralen over de Veluwse bossen bij Nationaal Ereveld Loenen. Op de begraafplaats liggen 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Militairen en burgers. Op de nieuwe, aangrenzende Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen kunnen niet-gesneuvelde (oud-)militairen zich laten begraven. Of hun as op een veldje laten verstrooien.

Elke grafsteen vermeldt straks naam, geboorte- en sterftedatum, rang, militaire eenheid en eventuele dapperheidsonderscheidi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .