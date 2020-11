Noodverordening brengt rust nog niet terug in Roosendaal

In Roosendaal zijn woensdagavond zeven personen aangehouden. Een van hen had een mes op zak en de andere zes hielden zich niet aan het geldende samenscholingsverbod. Ze zijn gearresteerd in de buurt van de Evelindeflat en de Saskiadonk, meldt de politie. Dat is in de wijk Langdonk.

De politie controleert automobilisten die de wijk Langedonk in Roosendaal in willen. De wijk is afgesloten voor mensen die hier niet wonen.

Roosendaal

De politie heeft woensdag ook een aantal gesprekken gevoerd met mensen die opruiende berichten hadden geplaatst op sociale media. ‘Doel van de gesprekken is kenbaar maken dat we weten wie er achter de accounts zitten en duidelijk maken dat we dit als politie niet tolereren', aldus de politie.

Het is al enkele dagen onrustig in de Brabantse gemeente. Er is zwaar vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Dinsdag en woensdagochtend werden er al vijf mensen aangehouden. Sinds dinsdag geldt voor heel Roosendaal een samenscholingsverbod. Eerder woensdagavond meldde burgemeester Han van Midden dat voor enkele wijken ook een noodverordening geldt, namelijk voor Kalsdonk, Kroeven, Langdonk en Westrand. Mensen die daar niets te zoeken hebben, mogen de wijk niet in. De noodverordening duurt zeker twee weken.

vuurwerk

De politie heeft dit jaar tot en met 15 november al 34.912 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat is zo’n 10.000 kilo meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Het Openbaar Ministerie (OM) publiceert wekelijks hoeveel verboden vuurwerk de politie heeft gevonden.

Volgens een woordvoerder van de politie in Limburg zijn de grootste partijen illegaal vuurwerk nu al in Nederland. Want hoe later in het jaar je dat vuurwerk binnenbrengt, hoe groter de pakkans. In mei bijvoorbeeld is die pakkans veel kleiner. De politie in de grensgebieden in Limburg en Brabant houdt geen grote, gerichte grenscontroles met België, aldus woordvoerders van de politie in Limburg en Oost-Brabant. Wel heeft vuurwerk bij surveillerende agenten prioriteit, zei de woordvoerder van de politie in Oost-Brabant. De Landelijke Eenheid van de politie voert wel gerichte controles uit, maar zegt vooraf niet waar en wanneer. <

brievenbussen

Brievenbussen worden ook dit jaar in de aanloop naar oud en nieuw afgesloten, om zo schade aan post door vuurwerk te voorkomen. Het verbod op het afsteken van vuurwerk dat de overheid dit jaar instelt, brengt daar geen verandering in.

‘Ook dit jaar nemen we geen enkel risico en worden de brievenbussen op 30 december afgesloten', meldt een woordvoerster van PostNL. ‘Je hebt ook altijd nog te maken met illegaal vuurwerk. De mensen die siervuurwerk afsteken zijn in de regel niet degenen die vuurwerk in de brievenbus gooien.'