Nederland heeft een nieuwe landslak

Nederland heeft een nieuwe soort landslak. Het is de roodbruine mutsnaaktslak, die eerder deze maand ineens in Zuid-Limburg bleek te leven. De roofslak werd daar helemaal niet verwacht, want de soort hoort eigenlijk thuis in bergachtige gebieden in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. De eerste slakken of eitjes zijn mogelijk meegekomen met natuurstenen die in het dal van de Limburgse Eyserbeek zijn gebruikt. Dat melden deskundigen van de stichting ANEMOON, die onder meer onderzoek doet naar weekdieren, op de natuurwebsite Nature Today. De roodbruine mutsnaaktslak (Daudebardia rufa) is een halfnaaktslak. <