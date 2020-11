Munten met Geesink en het Jeugdjournaal

Den Haag

Het Jeugdjournaal en judoka Anton Geesink komen op de verzamelmunten van 2021 die het ministerie van Financiën uitgeeft. Nederlanders konden afgelopen zomer onderwerpen insturen en staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief koos uiteindelijk voor deze twee thema's. Het ministerie brengt jaarlijks verzamelmunten uit die door iedereen gekocht kunnen worden voor 5 euro per stuk. Dit jaar was een van de thema's bijvoorbeeld ‘75 jaar bevrijding'. Het NOS Jeugdjournaal werd gekozen omdat het veertig jaar bestaat. Er is jaarlijks ook een munt met een sporticoon. Geesink was in 1961 de eerste niet-Japanse judoka die wereldkampioen werd. <