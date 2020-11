Oranje Fonds zoekt 38.000 ‘maatjes’

Den Haag

Minstens 38.000 mensen staan op de wachtlijst om gekoppeld te worden aan een vrijwilliger, een ‘maatje', die activiteiten met hen onderneemt of ondersteuning biedt aan mensen die zich bijvoorbeeld eenzaam voelen of een beperking hebben. Dat meldt het Oranje Fonds, dat een landelijke campagne start om meer maatjes te werven. Volgens het fonds is door de coronacrisis de vraag naar dergelijke vrijwilligers toegenomen, maar zijn er te weinig aanmeldingen. Tegenover de 38.000 mensen op de wachtlijst, meldden zich dit jaar tot dusver iets meer dan 2800 mensen om als vrijwilliger aan de gang te gaan. <