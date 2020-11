Maria Carmen Punzi (Erasmus Universiteit): ‘Gratis tampons van de overheid of de baas zou eerlijk zijn’

Medewerkers van Girls Rights Watch bieden in november 2019 een petitie aan in de Tweede Kamer voor meer onderzoek naar menstruatie-armoede.

Rotterdam

Schotland is het eerste land ter wereld waar vrouwen op openbare plekken als buurtcentra en apotheken gratis tampons en maandverband kunnen afhalen. De Schotse overheid stemde dinsdagavond unaniem in met de wet, ingesteld omdat ‘niemand zich zorgen zou moeten maken over waar haar volgende tampon, maandverband of herbruikbaar product vandaan moet komen’, aldus parlementslid Monica Lennon, de indiener van het wetsvoorstel. Uit onderzoek bleek dat Schotse (jonge) vrouwen zich wegens geldgebrek geen maandverband kunnen veroorloven, waardoor ze zich gedwongen voelen om bijvoorbeeld te spijbelen van school.

Maria Carmen Punzi noemt de Schotse wetgeving ‘een grote doorbraak’. De geboren Italiaanse, verbonden aan de Rotterdamse Erasmus U..

