Voedselbank kampt met nepcollectanten

Den Haag

Voedselbanken Nederland waarschuwt voor oplichters die in de regio van de Utrechtse Heuvelrug collecteren voor de voedselbank. De koepelorganisatie, waar 170 voedselbanken bij zijn aangesloten, krijgt signalen dat onbekenden in deze regio langs de deur gaan. ‘Het betreft geen vrijwilligers van Voedselbanken Nederland of de lokale voedselbank.’ De organisatie adviseert steeds bij de lokale voedselbank te kijken of er een inzamelingsactie gaande is. De koepelorganisatie organiseert sowieso nooit huis-aan-huis-collectes. <

