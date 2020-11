Kerstvakantie mogelijk week langer

Amersfoort

De daling van het aantal coronabesmettingen stagneert in Nederland, merken ze bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de cijfers. En daarom adviseert het Outbreak Management Team het kabinet verder in te grijpen en te overwegen de kerstvakantie voor het onderwijs met een week te verlengen. Dit omdat met name de virusverspreiding onder dertien- tot zeventienjarigen licht stijgt. De discussie spitst zich dan ook vooral toe op de situatie op de middelbare scholen. Het kabinet is na de heropening van de scholen in mei steeds van mening geweest dat het een zwaarwegend maatschappelijk belang dient om het onderwijs door te laten gaan. Dat is nog steeds zo, benadrukte minister Hugo de Jonge dinsdag. De kerstvak..

