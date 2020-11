De SP grijpt in bij jongerentak ROOD, nadat een geroyeerde SP’er voorzitter van die club is geworden. ROOD krijgt geen geld meer van het bestuur. Olaf Kemerink werd dit weekeinde tot ROOD-voorzitter gekozen, met driekwart van de uitgebrachte stemmen. Dit gebeurde vlak nadat hij door het bestuur van de moederpartij uit de SP was gezet. <

D66: veeteelt kleiner in strijd tegen dierziekten

Regeringspartij D66 wil een einde aan de intensieve veehouderij en een verbod op de handel in wilde dieren. Die maatregelen zijn volgens Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot nodig om zoönose, ziektes die van dier op mens over kunnen gaan, de pas af te snijden. Het coronavirus is zo’n ziekteverwekker die oorspronkelijk van dieren afkomstig is. ..

