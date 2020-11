Orkest bestrijdt met muziek eenzaamheid

Rotterdam

Mensen die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis kunnen binnenkort genieten van een online-concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Mantelzorgers van eenzame senioren en medewerkers van zorginstellingen kunnen de komende maanden uitvoeringen aanvragen van het zogenoemde project Hart in Hart. 'Wij hopen dat we met onze muziek een positief effect kunnen hebben op de gemoedstoestand en het welzijn van eenzame ouderen in verpleeg- en ziekenhuizen en eenzame ouderen die nog thuis wonen', aldus de woordvoerster van het orkest. <