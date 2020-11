Carbidschieten alleen in regio waar het traditie is

Utrecht

Dat heeft voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maandagavond gezegd. In de praktijk blijkt dat het afsteken van carbid in de meeste delen van het land is verboden. ‘In bewoonde gebieden mag het sowieso niet. Het is namelijk verboden om geluids- of milieuoverlast te veroorzaken', aldus de burgemeester van Nijmegen. Ook het vervoeren van vuurwerk wordt verboden. Dat betekent dat als iemand met vuurwerk al lopend of in de auto over straat gaat, die persoon in overtreding is. Handhavers gaan hierop controleren. Het bezit van vuurwerk verbieden gaat minister Ferd Grapperhaus te ver. <