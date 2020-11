Skeletten gevonden bij opgraving Vianen

Vianen

Bij graafwerkzaamheden aan de stadsgracht in Vianen zijn twintig skeletten blootgelegd. Een woordvoerder van de gemeente Vijfheerenlanden zegt dat de menselijke botten vermoedelijk tegelijkertijd zijn begraven. De skeletten zijn deels opgestapeld. Bij de botten zijn geen textielresten, knopen of sieraden teruggevonden. Het is niet bekend van wanneer de skeletten dateren. Vermoedelijk is dat in een periode geweest tussen de late Middeleeuwen en enkele honderden jaren geleden, aldus de gemeente. Verder onderzoek moet dat gaan uitwijzen. <