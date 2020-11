Meeste docenten vinden onderwijs verslechterd

Den Haag

Bijna de helft (45 procent) vreest dat het niet gaat lukken om leerlingen goed voor te bereiden op hun examen, 55 procent heeft hier nog wel vertrouwen in. De bond noemt het beeld dat ontstaat uit de ondervraging ‘niet onverwacht, maar toch onthutsend'. ‘Deze enquête laat zien waar we al bang voor waren’, zegt dagelijks bestuurder Henrik de Moel van de AOb. Door de virusuitbraak is het onderwijs, dat toch al kampte met problemen zoals een oplopend lerarentekort, nog meer onder druk komen te staan. ‘Eerst werden de scholen helemaal gesloten en er vallen nu nog steeds lessen uit, omdat kinderen of collega's thuis moeten blijven door besmettingen of quarantaine’, verklaart De Moel. Hij zegt dat het onderwijs ‘domweg meer mensen en middelen' nodig heeft. Leraren van basisscholen zijn iets positiever. <