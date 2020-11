'Gezin verdient herwaardering'

Amsterdam

‘Een hulpverlener uit de kinderpsychiatrie vertelde dat ze soms een kind in behandeling heeft waarvan ze weet dat het probleem eigenlijk in de relatie tussen de ouders ligt. Omdat ze niet de vrijheid ervaart zich daarmee te bemoeien, helpt ze het kind de spanning tussen de ouders te hanteren.’ Wim H. Dekker vindt het een tekenend voorbeeld voor de schroom die sociaal werkers kunnen ervaren in het praten over de rol van het gezin.

Vandaag verdedigt Wim H. Dekker zijn proefschrift aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is als associate lector Informele Netwerken en Laatmoderniteit verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede en schrijft columns voor het Nederlands Dagblad.

Het denken over het gezin is in ontwikkeling, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .