Het coronavaccin dat door de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca wordt ontwikkeld, is voor 70 tot 90 procent effectief. Volgens topman Pascal Soriot van AstraZeneca bevestigen de ‘doeltreffendheid en de veiligheid van het vaccin’ dat het hoogst efficiënt is tegen COVID-19.

Londen

Daarmee kan het middel direct van invloed zijn op de ‘noodsituatie rond de volksgezondheid'. Testresultaten onder 20.000 vrijwilligers toonden aan dat het middel bij 70 procent effectief was. Bij proefpersonen die eerst een halve dosis en later een volledige dosis kregen van het vaccin, steeg de effectiviteit tot 90 procent.

AstraZeneca trekt met de ontwikkeling van het potentiële COVID-19-vaccin op met de Universiteit van Oxford. De voorlopige resultaten betekenen een nieuwe doorbraak in de strijd tegen een pandemie die bijna 1,4 miljoen mensen heeft gedood en de wereldeconomie in een diep dal heeft gestort.

Eerder kwamen farmaceuten als Pfizer en Moderna al met bemoedigende berichten. Hun vaccins waren voor 95 procent effectief. Daartegenover staat dat het middel van AstraZeneca naar verluidt goedkoper is en makkelijker te transporteren.

AstraZeneca wist zich eerder te verzekeren van miljarden aan financiële middelen. Ook werden al meerdere deals over de verstrekking van het medicijn gesloten. Nederland en andere Europese landen hebben alvast miljoenen doses gereserveerd bij AstraZeneca.

Het is ‘bemoedigend' nieuws dat het coronavaccin van AstraZeneca tot 90 procent effectief is, reageert de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op de aankondiging van de Brits-Zweedse farmaceut. <