Luisteraar kan Top 2000-café nabouwen

Een ‘pakket aan maatregelen’ maakt het voor luisteraars mogelijk om eind december goed voorbereid op de Top 2000 af te stemmen. De presentatoren van de ochtendshow op NPO Radio 2, Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte, presenteerden het pakket maandag in een filmpje. In het pakket zitten bijvoorbeeld bierviltjes, vlaggen en een enorm grote doe-het-zelf-poster, waarmee de woonkamer kan worden omgetoverd tot een thuiscafé. Wie heeft gestemd voor de Top 2000, maakt kans op zo’n pakket. Daarnaast komt er een ‘digitaal feestpakket voor alle luisteraars', maar de radiozender kan nog niet zeggen waar dat uit zal bestaan.