Stijging van aantal coronabesmettingen

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland is zaterdag weer gestegen. Tussen vrijdag- en zaterdagochtend zijn 6093 positieve tests geregistreerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vrijdag 5974 gevallen, maar dat waren er uiteindelijk na correctie 5967. Donderdag waren het er 5729. Het aantal sterfgevallen steeg met 48. 'Dat is niet hoe je het wilt hebben', zei premier Mark Rutte zaterdag op een digitale VVD-bijeenkomst in Ede. Meer bewegingsvrijheid rond de feestdagen zit er zo niet in. ‘Met deze cijfers wordt dat lastig', aldus de minister-president. <