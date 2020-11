Meer ‘Land van Ons' dan voorzien

Het eerste jaar van de coöperatie Land van Ons is boven verwachting verlopen. Met de aankoop van vier stukken landbouwgrond, bijna 9000 deelnemers en een licht-positief bedrijfsresultaat is een aanzet gegeven voor herstel van biodiversiteit en boerenland.

Warnsveld

‘Wie geld wil verdienen aan landbouwgrond moet niet met ons meedoen. Wij gaan voor kwalitatief, niet voor economisch rendement van bodem en landschap.’ Franke Remerie, oprichter van de coöperatie Land van Ons is duidelijk: wie rendement zoekt voor zijn spaargeld moet elders zijn. Remerie stoort zich allang aan de teloorgang van de biodiversiteit en het landschap. ‘Het is heel jammer dat het dierlijk en plantaardig leven in de afgelopen vijftig, zestig jaar zo achteruit is gegaan als gevolg van schaalvergroting en intensivering van de landbouw.’ Hij woont in het buitengebied in de Achterhoek, zag daar het landschap verdwijnen en vroeg zich af wat hij kon doen om een kentering te bewerkstelligen. &lsqu..

