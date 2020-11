‘Keileuke’ klankkast vol dialecten

Of ze even meegaan naar Miet, een nieuwe bewoonster van zorgcentrum Engelsbergen in Eindhoven? Harrie (83) en Joke (79) Verhoeven wonen al jaren in het aanpalende seniorengebouw van deze Brabantse ouderenzorglocatie. Samen stappen ze Miets huiskamer binnen.

Die blijkt sinds vorige week volgestouwd met een bonte verzameling kasten. Een wankel nachtkastje, een antiek dressoir, een glanzende buffetkast. Pronkstuk is een Britse klerenkast met glazen luikjes, een stang voor operahoeden en een verborgen vakje voor pikante lingerie. Het meubel blijkt ontworpen om te verschepen. ‘Keileuk!’ lacht Joke.

Het bezoek mag de kastdeuren één voor één openen. En dan horen ze Miet. Een pittige bejaarde, niet bang haar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .