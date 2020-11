Hoofdstad zet in op mentale gezondheid

Amsterdam

Het aantal Amsterdammers met mentale klachten, zoals stress en sombere gevoelens, moet in tien jaar tijd met tien procent dalen. Dat staat in het plan van aanpak van Amsterdam Mentaal Gezond, dat vrijdag is gepresenteerd. De mentale gezondheid staat volgens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam sinds de coronacrisis extra onder druk. Het nieuwe plan richt zich op alle inwoners van de hoofdstad, maar er is extra aandacht voor jongeren, mensen met een migratieachtergrond en werkgevers en ondernemers. <