Juwelier in Katwijk bewerkt met hamer

Katwijk

De politie heeft twee Amsterdammers van 22 en 27 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een overval op een juwelier in Katwijk, vrijdagmiddag. De overvallers bedreigden hem volgens de politie met een vuurwapen, sloegen hem met een hamer op zijn hoofd en gingen ervandoor op een gestolen scooter. Een omstander probeerde te helpen, maar kreeg het wapen op zich gericht. De juwelier is naar het ziekenhuis gebracht. De scooter is later teruggevonden. Op de vluchtroute zijn diverse kledingstukken van de overvallers gevonden. <