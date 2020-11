Vaccins verwacht in eerste kwartaal 2021

Den Haag

Bewoners van verpleeghuizen, mensen met een verstandelijke beperking in een instelling en hun zorgpersoneel krijgen voorrang. Daarna volgen 60-plussers en mensen met ernstige medische aandoeningen. Dat staat in een brief die minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De CDA-bewindspersoon houdt wel een slag om de arm, omdat het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van geneesmiddelen (CBG) nog groen licht moeten geven. Of de goedkeuring inderdaad snel komt, is nog niet zeker.

Drie producenten – BioNTech/Pfizer, AstraZeneca en Moderna – verwachten nu wel dat er in het eerste kwartaal geleverd kan worden. Nog drie andere produce..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .