AEX met winst het weekend in

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst gesloten. Beleggers verwerkten het nieuws dat farmaceuten Pfizer en BioNTech bij de Amerikaanse medicijnwaakhond goedkeuring aanvragen voor hun coronavaccin. Tegelijkertijd zitten veel landen nog midden in de opleving van de pandemie. Elders in Europa waren de winsten dan ook bescheidener.