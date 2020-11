Kortjes Nederland (10)

De politie Zuidoost-Drenthe onderzoekt zeker tien incidenten van bedreiging, vernieling en mishandeling waarbij mogelijk ‘pedojagers’ betrokken zijn. De afgelopen maanden vonden negen incidenten plaats in Emmen en één in Assen. In veel gevallen was voor de incidenten online contact tussen een volwassen man en een (minderjarig) persoon met wie een ontmoeting werd afgesproken. <

Tweede aanhouding om poging moord advocaat

De politie heeft vrijdagmorgen in het Overijsselse Hengelo een tweede verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatiepoging op een Nederlandse advocaat in het Duitse Gronau vorig jaar november. Het gaat om een 31-jarige man uit Hengelo, laat de politie weten. Een jaar gele..

