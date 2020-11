Anonieme en boosaardige briefpost

Post versturen zonder je als afzender bekend te maken is niet strafbaar, maar het kan serieus kwaadaardig zijn. Dat merkten wij dinsdag toen een collega routineus een envelop opende die een ondefinieerbaar poeder bleek te bevatten. De politie was snel ter plaatse; spoedig volgden specialisten die de aard van de stof vaststelden; daarna weer andere agenten om de aangifte op te nemen. Heel zorgzaam allemaal. Maar - aangifte waarvan precies? Een envelop met inhoud en zonder afzender versturen is geen misdrijf. Dus moest het proces-verbaal heel exact beschrijven waarom de ontvangst van dit poststuk als bedreiging werd ervaren. Dat dit geen overgevoeligheid aan onze kant was, bleek ‘s avonds wel uit een ingelaste oproep in het tv-programma Opsporing Verzocht. Er waren die dag op diverse plaatsen poederbrieven bezorgd, en dat werd klaarblijkelijk hoog opgenomen. Terwijl wij na enig aarzelen het servicenummer van de politie hadden gebeld, werden kijkers uitgenodigd om bij een poederbrief het alarmnummer 112 te kiezen.



Post zonder afzender krijgen we vaker. Knipsels uit onze eigen krant bijvoorbeeld: met krassen, uitroeptekens, doorhalingen of commentaar in de kantlijn. Dat boezemt geen angst in, maar brengt soms wel irritatie of boosheid teweeg. Want het is zo kleinmoedig: een grimmige veroordeling over de schutting gooien zonder open te staan voor een weerwoord en uitleg.

Ook e-mail wordt gebruikt voor wat den diepste laffe acties zijn. Zo heb ik weleens zeer zorgvuldig en uitvoerig een aantal mails beantwoord, totdat bleek dat degene die me daartoe uitdaagde een valse identiteit had aangenomen en daarvoor kennelijk een schimmig mailadres had aangemaakt. Bij sommige media zijn op die manier dubieuze, valse 'ingezonden brieven' in de ko..

