Vaccinatie weigeren: het mag, maar gemoedsbezwaren zijn niet altijd vrijblijvend

Nederland is zuinig op z’n grondrechten, dus we krijgen hier vast geen gedwongen Pfizer-prik. Maar wie zich niet – in het belang van de veiligheid van ánderen – laat vaccineren, kan daarvan consequenties ondervinden. Het leven als ‘gemoedsbezwaarde’ vraagt wel vaker alternatieve offers.

Hoelang deze epidemie ook duurt, er komt geen vaccinatieplicht. Want dat zou een grondwetswijziging vergen, en daar gaan jaren overheen. Beide Kamers moeten er bij tweederdemeerderheid mee instemmen, dan volgen er verkiezingen en daarna moet een nieuw parlement het allemaal overdoen. Artikel 11 van de Grondwet beschermt de ‘onaantastbaarheid’ van het lichaam. Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lijf gebeurt, welke medische handelingen worden verricht en welke medicijnen worden ingenomen. Politici kletsen soms ergerlijk nonchalant over grondrechten, als een toepassing ervan hun niet aanstaat. Maar zelden heeft een partij de lange adem die nodig is om aan de grondwet te knutselen. Artikel 11 is bovendien alom geliefd: het is ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .