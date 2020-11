‘Door de verzwaarde taaleis van het kabinet ontstaat een grote groep tweederangsburgers’

Rotterdam

Legeset (35) kijkt even heel verbaasd. Dan lacht ze cynisch: ‘Een hoger niveau? Nee, dat haal ik echt nooit.’ Legeset vluchtte ruim tien jaar geleden met haar dochter uit Eritrea voor ‘het gevaar van de dictatuur’ en kwam in Nederland terecht. Sindsdien leert ze de Nederlandse taal, beetje bij beetje, want het kost haar veel moeite. Na ruim zeshonderd uur les heeft ze niveau A1 bereikt, het minimum om enigszins te kunnen communiceren in een vreemde taal (zie kader). Bij het gesprek is een tolk aanwezig, die vaak moet bijspringen.

Toch zou het normaal gesproken genoeg zijn voor een officiële inburgering en daarna naturalisatie naar het Nederlanderschap. Hoewel daarvoor eigenlijk minimaal niveau A2 is vereist, maakt de overheid een..

