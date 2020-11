Groesbeek

Jaap Schuurmans is huisarts in Groesbeek, en keert zich tegen euthanasie waarbij de stervenswens niet door de patiënt kan worden bevestigd. Eerder was hij een van de initiatiefnemers van ‘Niet stiekem bij dementie’. Toch geven de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE’s) nu ruimere richtlijnen voor euthanasie bij dementie: de wilsverklaring hoeft niet meer juridisch perfect te zijn, de doodswens hoeft niet te worden herbevestigd, en aan de patiënt mag voorafgaand aan de euthanasie een slaapmiddel worden toegediend.

Wat vindt u van de nieuwe richtlijn?

Schuurmans: ‘Het is best ingewikkeld wat de juridische status van de nieuwe RTE-richtlijn is. Zij interpreteren eerdere rechtszaken. Maar het signaal is duidelijk: er zijn wa..

