Winst voor lokale partijen bij herindelingsverkiezing

Lokaal Belang Eemsdelta heeft een groot aantal zetels veroverd in de nieuwe gemeente Eemsdelta in Groningen. De lokale partij kreeg woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen genoeg stemmen voor 11 van de 29 zetels. Daarmee laat de partij de rest ver achter zich.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in de Brabantse plaatsen Oisterwijk, Vught en Boxtel zijn de lokale partijen eveneens de grote winnaars, blijkt uit de uitslagen die woensdag rond middernacht bekend zijn gemaakt. In die plaatsen werd woensdag gestemd vanwege een gemeentelijke herindeling. In Oisterwijk zijn de VVD en de Partij Gemeente Belangen de grootste geworden. In Vught werd Gemeentebelangen de grootste met 6 zetels.

In Boxtel werd BALANS de groo..

