Bromt vijverpomp of de buurman?

Pijnacker

Zalig onwetend van de knetterende burenruzie die boven hun biotoop wordt uitgevochten, zwemt een tiental goudwindes rondjes in een kristalhelder vijvertje in een achtertuin in Pijnacker. Volgens de buurman van twee deuren verderop houdt een van de vijverpompen hem al jaren uit zijn slaap. ‘Ik hoor continu een brom in huis’, klaagt de buurman. ‘Nu staat de pomp laag, maar ik heb videobeelden waarop het water staat te golven. En ik heb continu metingen lopen.’ Hij is de enige bewoner in het blok die de brom hoort. ‘Mijn oren zijn heel gevoelig in het laagfrequente gebied.’ De eigenaar van de vijverpomp is er moedeloos van. De wijkagent is langs geweest, er zijn afspraken gemaakt over wanneer de ..

