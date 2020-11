Kerken, moskeeën, tempels en synagogen worden uitgezonderd van de mondkapjesplicht die per 1 december in publieke binnenruimten geldt.

Amersfoort

Dat staat in de regeling die het kabinet donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Kamerleden hebben een week om de regeling, bedoeld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te bestuderen. Als zij geen bezwaar maken, gaat de mondkapjesplicht volgende maand in.

In gebouwen die bedoeld zijn voor ‘het belijden van godsdienst’ is een mondkapje dus niet verplicht. Het Interkerkelijk contact In Overheidszaken (CIO) adviseert op dit moment echter dringend mondkapjes in religieuze gebouwen te dragen bij verplaatsingen. Dat advies van het overlegorgaan van de kerken is overgenomen door diverse kerkgenootschappen, waaronder de Protestantse Kerk en de Rooms Katholieke Kerk. Deze kerkgenootschappen en..

