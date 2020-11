Anje Wildeboer-Visscher

Zuidhorn - 22 maart 2020

Anje Wildeboer heeft veel gewerkt in haar leven, omdat haar man op jonge leeftijd plotseling overleed, vertelt kleinzoon Ties Wildeboer. ‘Mijn opa, Harko Wildeboer, verbouwde aardappelen en voederbieten. Hij verdronk in 1967 toen hij onder zijn trekker in de sloot belandde. Dit heeft destijds veel indruk gemaakt, want hij was geliefd, ook in de kerkelijke gemeente waar hij ouderling was.’ Harko en Anje kenden elkaar al tijdens de oorlog. ‘Opa werd in Duitsland tewerkgesteld. Hij kwam terug met bestek, waar nu nog steeds mee gegeten wordt. “Zij hebben ook veel van ons gestolen”, zei hij daarover.’

Het stel moest trouwen in 1946 en in datzelfde jaar werd hun zoon Wim geboren, die e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .