Een speciaal grafmonument voor iedereen

Maarten Fleuren (67) is kunstenaar in hart en nieren. Hij besloot na de kunstacademie geen schilderijen of beelden te maken, maar grafmonumenten. Het gaat hem erom een monument maken dat recht doet aan degene voor wie het bedoeld is. De beeldhouwer maakt daarom voor iedereen iets speciaals.

‘De mensen die bij mij terechtkomen, willen allemaal iets wat anders is dan de standaard. Tegenwoordig komen veel grafstenen uit China. Het is heel simpel om een mailtje met een tekening te sturen naar zo'n fabriek. Dan is het een paar weken later in Nederland. Ik maak dingen die afwijken van wat er uit het buitenland geleverd wordt. Dat is handwerk en unieker. En veel duurder. Eigenlijk zo duur dat het niet zou kunnen. Als beeldhouwer breng ik daarom niet al mijn uren in rekening. Dat is een beetje het leven van een kunstenaar. Je kunt ervan leven, maar het is zeker geen vetpot. Dat leerden we op de academie al.

Er gaat heel veel tijd in mijn kunstwerken zitten, omdat ik voor iedere overledene weer iets anders maak. Soms be..

