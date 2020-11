Portretfoto's verknuffelen

‘Het verknuffelen van portretfoto’s begon eigenlijk als een grapje’, vertelt Liesbeth Kruijs. ‘Zo maakten we mijn ouders na toen ze vijftig jaar getrouwd waren. We postten erover op Instagram, waardoor we steeds meer opdrachten kregen. Bijvoorbeeld van een man die zijn vriendin ten huwelijk wilde vragen door middel van een ring in het borstzakje van een knuffel. Op den duur werden dat andere verhalen: van mensen die een herinnering wilden aan iemand die was overleden. Het werd steeds serieuzer en momenteel is dit misschien wel onze grootste doelgroep.’

Caressa: ‘We krijgen allerlei heftige dingen te horen, zoals verhalen over jonge ouders die zijn overleden. Dan worden er knuffels besteld voor hun kinde..

