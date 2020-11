Je bent niet alleen, geloven christenen. God draagt het oneindige heelal, maar ook afzonderlijke levens van mensen. Zeker als ze het zwaar hebben. ‘Hun bloed is kostbaar in zijn ogen’, jubelt Psalm 72 over de koning in wie je God zelf kunt zien. ‘God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen’, zingt een van de populairste Opwekkingsliederen van dit moment. ‘Laat maar komen wat hierna komt, want Hij laat ons nooit alleen.’

engelen

Heel concreet wordt die goddelijke aanwezigheid - naast zijn presentie in de Schrift en de sacramenten - voor christenen in het geloof in engelen. Grote machtige strijders tegen het kwaad zoals de aartsengel Michael, of boodschappers van Gods plan zoals Gabrië..

