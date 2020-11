Oranje wint, maar gaat niet naar finale

Chorzow

Het Nederlands elftal doet in oktober volgend jaar niet mee aan het finaletoernooi van de Nations

League. Oranje won woensdag de zesde en laatste groepswedstrijd in Chorzow van Polen: 1-2. Koploper Italië versloeg Bosnië en Herzegovina (0-2) en strijdt in oktober volgend jaar met België, Frankrijk en Spanje om de eindzege. Kamil Jozwiak maakte al in de 5e minuut het openingsdoelpunt. Memphis Depay bracht Oranje een klein kwartier voor tijd uit een strafschop langszij. De winnende treffer kwam in de 84e minuut op naam van Georginio Wijnaldum. <